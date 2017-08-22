 وزراء “أوبك” والمستقلون يجتمعون في فيينا 22 سبتمبر المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزراء “أوبك” والمستقلون يجتمعون في فيينا 22 سبتمبر المقبل

وزراء “أوبك” والمستقلون يجتمعون في فيينا 22 سبتمبر المقبل
المناطق_الرياض

ذكرت مصادر أن أوبك تلقت مقترحا بعقد اجتماع اللجنة الوزارية والدول غير الأعضاء، المكلفة بمراقبة مستوى الالتزام بخفض إنتاج النفط، في يوم 22 سبتمبر المقبل، في فيينا.

ومن المقترح كذلك أن يكون الاجتماع التالي للجنة الخبراء المعروفة باللجنة الفنية المشتركة يوم 20 سبتمبر المقبل في فيينا أيضا.

 

ووفق “رويترز” ينتظر المقترح موافقة جميع الوزراء من دول الكويت، الجزائر، وفنزويلا من أوبك، إضافة إلى روسيا، وسلطنة عمان، من خارج المنظمة.

كان الوزراء اتفقوا في اجتماعهم الأخير، في يوليو الماضي، على أن يكون الاجتماع التالي في سبتمبر، لكن دون تحديد موعد أو مكان، ويشار إلى أن وزير الطاقة السعودي حضر الاجتماعات السابقة لأن الرياض تتولى رئاسة أوبك في 2017.

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