وزراء “أوبك” والمستقلون يجتمعون في فيينا 22 سبتمبر المقبل

ذكرت مصادر أن أوبك تلقت مقترحا بعقد اجتماع اللجنة الوزارية والدول غير الأعضاء، المكلفة بمراقبة مستوى الالتزام بخفض إنتاج النفط، في يوم 22 سبتمبر المقبل، في فيينا.

ومن المقترح كذلك أن يكون الاجتماع التالي للجنة الخبراء المعروفة باللجنة الفنية المشتركة يوم 20 سبتمبر المقبل في فيينا أيضا.

ووفق “رويترز” ينتظر المقترح موافقة جميع الوزراء من دول الكويت، الجزائر، وفنزويلا من أوبك، إضافة إلى روسيا، وسلطنة عمان، من خارج المنظمة.

كان الوزراء اتفقوا في اجتماعهم الأخير، في يوليو الماضي، على أن يكون الاجتماع التالي في سبتمبر، لكن دون تحديد موعد أو مكان، ويشار إلى أن وزير الطاقة السعودي حضر الاجتماعات السابقة لأن الرياض تتولى رئاسة أوبك في 2017.