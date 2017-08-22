الأمن العام يضبط 71 حملة حج وهمية و2222 ناقل مخالف

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون الأمن اللواء منير الجبريل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين بذلت وتبذل الغالي والنفيس في سبيل توفير مظلة الأمن والأمان لقوافل حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة السبل لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وأمان.

وأفاد خلال المؤتمر الصحفي الثالث للأمن العام لموسم حج هذا العام 1438 هـ أن شؤون الأمن يقوم بمهمتين رئيسيتين تتمثل في منع الجريمة والوقاية منها وضبط الجريمة وتوفير إجراءات الاستدلال لأفتا أن منع الجريمة يتم من خلال الضبط الإداري ميدانيا ووقائيا بواسطة دوريات راجلة وراكبة وسرية ومن خلال البحث الجنائي والتحريات وذلك بالقيام بإجراءات وقائية والمتابعة والتحري وضبط الجريمة خاصة في القضايا الأمنية والنشل والسرقات مشيرا أنه يشارك في هذه القوة بعض العناصر النسائية المدربة في التحري لتوفير أقصى درجات الأمن في كافة أنحاء المشاعر المقدسة.

وبين أن هناك قوة المهمات والواجبات تدعم أي جهة في شؤون الأمن من خلال التدخل السريع الميداني إلى جانب وجود قوة للأمن الهدي والأضاحي علاوة على قيادة الضبط الجنائي التي تتولى ضبط الجريمة وتوفير إجراءات الاستدلال ضد المتهمين الذين يقبض عليهم في المشاعر المقدسة من خلال 29 مركز شرطة في المشاعر المقدسة ومن ثم بعث المتهمين إلى النيابة العامة الموجودة في المشاعر المقدسة ومنها إلى المحاكم الشرعية الموجودة في المشاعر.

وأوضح أنه تم هذا العام إضافة مهام جديدة للقوة منها التحقق عبر البصمة العشوائية لمن لم يحمل التصاريح النظامية للحج في المشاعر المقدسة علاوة على مساعدة لجان تتبع الباعة المتجولين وضبطهم داعيا حجاج بيت الله الحرام بعدم حمل الأشياء الثمينة والكبيرة في المشاعر المقدسة والإبلاغ عن أي ملاحظة جنائية أو أمنية على رقم 911 وعدم شراء سندات الهدي والأضاحي إلا من منافذها النظامية.

وقال: إن عدد حملات الحج الوهمية التي تم ضبطها حتى الآن 71 حملة أحيلوا إلى النيابة العامة كما بلغ عدد مخالفي أنظمة تعليمات الحج 13429 من السعوديين و257849 من الأجانب كما تم تبصيم 964 شخص حتى الآن وضبط 2222 ناقل مخالفا وجميعهم سيتخذ بحقهم الإجراءات النظامية.

وتحدث مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء خالد بن أحمد الضبيب عن الخطة المرورية العامة موضحا أنه تم البدء في تنفيذ الخطة المرورية العامة لموسم الحج اعتبارا من يوم 15/11/1438ه وذلك بحجز السيارات الصغيرة غير المعنية بالحج لأفتا أنه تم هذا العام تغيير في بعض الخطط المرورية بالمشاعر المقدسة نتيجة تغيير نمط إسكان الحجاج في المشاعر المقدسة الثلاثة حيث خصص لحجاج دول الخليج والدول العربية المسار الجنوبي ومسار القطار وحجاج جنوب آسيا خصص لهم طريق 56 ” طريق الجوهرة ” والطرق الفرعية المجاورة له وتخصيص طريق 62 ” سوق العرب ” لحجاج الدول العربية حيث خصص الإسكان لهم على جميع المشاعر الثلاثة لسهولة تنقلهم بالرد والردين الذي أثبت جدواه من خلال التجارب الميدانية .

وأبان أنه تم التنسيق مع وزارة الحج والعمرة ممثلة في النقابة العامة للسيارات لإحداث نظام التتبع للحافلات مما يحد من الرحلات العشوائية التي تقوم بها الحافلات كما تم استحداث مسار خاص لحافلات حجاج البر أثناء نفرتهم من عرفات وأثناء تصعيدهم على طريق الطائف مما يعطي تخفيف كامل على منطقة العزيزية وكوبري الحسينية مشيرا إلى أن هناك قوافل تقوم بها هذه البلاد المباركة لتصعيد الحجاج المنومين في القطاعات الصحية وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء وأسر شهداء الواجب.

ومن جهته شرح قائد دوريات الأمن بمكة المكرمة العقيد محمد السحيمي خطة قيادة دوريات المشاعر المقدسة ودوريات الأمن بمكة المكرمة موضحا أن دوريات أمن المشاعر تضم 3 قيادات أمنية ” منى ، عرفات ، مزدلفة ” تعمل جميعها على مدار الساعة وتضم عدد كبير من الدوريات بواقع 406 دوريات راكبة وراجلة وسرية ودراجات نارية لأفتا أن دوريات الأمن في المشاعر تعمل في القضاء على الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية الأخرى كما أن هناك خطة سيتم العمل بها بالتعاون مع قائد مهام شرطة منطقة مكة وذلك بعمل نقاط على مداخل منى وعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة لمنع كل يحاول الدخول إلى المشاعر بدون تصريح حيث أن هناك أجهزة تبصيم مباشرة .

وأضاف أن دوريات الأمن بمكة المكرمة حرصت على توفير 700 دورية أمنية على مدار 24 ساعة وهناك 114 دورية مساندة داخل المنطقة المركزية وأحياء مكة المكرمة والشوارع الرئيسة ومواقف السيارات تعمل منها 61 دورية على المنافذ جنبا إلى جنب مع إدارة أمن الطرق في منع المتسللين.

وتحدث من جهة أخرى قائد مهام مرور مكة المكرمة العقيد الدكتور باسم بن أمين البدري عن الخطة المرورية في أم القرى قائلا : تم تدعيم مرور مكة المكرمة بالكوادر البشرية قوامها 70 ضابطا و 1872 صف ضابط وفرد وزعت وفق الخطة المرسومة لها على كافة المحاور الطولية والعرضية داخل حدود مكة المكرمة لأفتا أنه تم تفعيل دور نقاط التفتيش سواء في الخطوط الطولية أو العرضية لعدم تمكين الباصات المخالفة وغير المصرح لها من التجول داخل المشاعر المقدسة وداخل حدود مكة المكرمة والسيطرة على كافة المركبات المخالفة سواء من الباصات الكوسترات أو الباصات الهايسات أو الدرجات النارية.

وبين أنه تم حجز 187 باص مخالف وضبط 81 دراجة مخالفة و4 مركبات تهريب حجاج كما بلغ مجموع السيارات المحجوزة حتى اليوم 3040 مركبة داخل الحجوزات الرسمية في مكة مؤكدا أن هناك دوريات سرية تتبع مرور مكة تجوب الأحياء التي تم تقسيمها إلى 4 مربعات رئيسة على مدار الساعة لضبط الباصات داخل الأحياء مشيرا إلى هناك تعاون مع وزارة النقل في عملية الحد من سيارات الأجرة المخالفة حيث تم تحرير حتى اليوم 1657 مخالفة لسيارات الأجرة وفق الأنظمة وسيتم عرض سائقي السيارات المخالفة والأجرة على الهيئة المرورية بعد موسم الحج إن شاء الله لتطبيق النظام بحقهم.