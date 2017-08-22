الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام برسبوليس الإيراني

فرط الأهلي في تقدمه على بيرسبوليس الإيراني بهدفين ليسمح للفريق الإيراني بإدراك التعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

بكر السوري عمر السومة بتسجيل الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وأضاف البرازيلي ليوناردو دي سوزا الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 58 من الشوط الثاني، وقلص الفريق الإيراني النتيجة بهدف أحرزه شجاعي خليل عند الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تأجل الحسم إلى مباراة الإياب التي سوف تقام يوم 12 سبتمبر المقبل على استاد الجزيرة في دولة الإمارات.