 الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام برسبوليس الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام برسبوليس الإيراني وزراء “أوبك” والمستقلون يجتمعون في فيينا 22 سبتمبر المقبل خلافات الانقلابيين تتفاقم.. الحوثيون “يعاقبون” صالح الأمن العام يضبط 71 حملة حج وهمية و2222 ناقل مخالف أمير القصيم يشيد بجهود جمعية “أبناء” للأيتام ويكرمها لمشاركتها بتمور بريدة 32 كشاف وقائد يشاركون بحج هذا العام من تعليم الطائف نائب خادم الحرمين يجتمع مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بالصور.. فتاتان و3 مسدسات وكلاشنكوف ومبالغ مالية بحوزة عصابة الصرافة في الرياض الجيش اليمني يعلن مقتل 20 عنصرا من مليشيا الحوثي بتعز المحكمة العليا: ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجةً، ويوم غدٍ الأربعاء غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة الخميس 31 أغسطس أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الفقيهي 1200 عملية أجرتها مستشفيات الصحة للحجاج حتى أمس

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام برسبوليس الإيراني

الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام برسبوليس الإيراني
المناطق - الرياض

فرط الأهلي في تقدمه على بيرسبوليس الإيراني بهدفين ليسمح للفريق الإيراني بإدراك التعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

بكر السوري عمر السومة بتسجيل الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وأضاف البرازيلي ليوناردو دي سوزا الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 58 من الشوط الثاني، وقلص الفريق الإيراني النتيجة بهدف أحرزه شجاعي خليل عند الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تأجل الحسم إلى مباراة الإياب التي سوف تقام يوم 12 سبتمبر المقبل على استاد الجزيرة في دولة الإمارات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>