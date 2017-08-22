” 141866 ” مستفيداً ومستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض

تقدم مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خدماتها للمستفيدين والمستفيدات من خلال عدد من البرامج النقدية والمسانِدة الموجهة لهم وفق إجراءات سهلة وميسرة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الهادفة الى ضمان حياة كريمة للأسر الضمانية بلا استثناء.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات مكاتب ووحدات الخدمات الضمانية في منطقة الرياض 141866 “مئة وواحد واربعون الفا وثمانمئة وستة وستون حالة ” رجالا ونساء ” مصنفين على عدة فئات ( شيخوخة ، أيتام ، أرامل ، يتيمات لم يسبق لهن الزواج ، إمرأه بلا عائل ، ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم ، مطلقات ، ذوي الإعاقات ، عجز عن العمل ” مؤقت أو دائم ” ، ذوي الإعاقات حاملي بطاقات التنقل ، أسر السجناء ، أسرة مهجورة أو معلقه ، أسرة متغيب أو مفقود ، من تعرضوا لكوارث كالحريق مثلاً ، اعانات مقطوعه لمستفيد غير مشمول بخدمات الضمان ، واعانات مقطوعه لمستفيد مشمول ، اعانات مقطوعه باستثناءٍ من وكيل الوزارة ، مساعدة خروج من السجن ، أسرة مدمن مخدرات ) .

ويتجاوز عدد المكاتب في منطقة الرياض أكثر من 18 مكتباً تحظى باهتمام كبير ومتابعة من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص الذي وجه بتذليل كل العقبات وتسخير كافة الامكانات المتاحة من اجل خدمة الفئة المستهدفه على أكمل وجه وبلا أي تأخير .

وجاء توزيع عدد الحالات وفق إحصائيات المكاتب كالتالي :

مكتب الضمان بالرياض 17386 حاله .

مكتب الضمان النسوي بالرياض 33809 حاله.

مكتب الضمان النسوي بغرب الرياض 25584 حاله.

مكتب الضمان بالخرج 13177 حاله.

مكتب الضمان بوادي الدواسر 8795 حاله.

مكتب الضمان بالقويعية 8672 حاله.

مكتب الضمان بالدوادمي 7680 حاله.

مكتب الضمان بعفيف 5597 حاله.

مكتب الضمان بالمجمعه 4419 حاله.

مكتب الضمان بالأفلاج 3794 حاله.

مكتب الضمان بشقراء 2589 حاله.

مكتب الضمان بحوطة بني تميم 2196 حاله.

مكتب الضمان بالسليل 1937 حاله.

مكتب الضمان بمركز نفي 1670 حاله.

مكتب الضمان بساجر 1602 حاله.

مكتب الضمان بحريملاء 1308 حاله.

مكتب الضمان بحوطة سدير 1019 حاله.

وحدة الخدمات الضمانيه بثادق 632 حاله.