ضبط حبوب مخدرة على هيئة وجه “ترامب”

قالت الشرطة الألمانية، إنها حجزت الآلاف من حبوب “إكستاسي” المخدرة التي جرى تصميمها على هيئة وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن القيمة المالية للحبوب التي جرى ضبطها تقارب 39 ألف دولار.

وأوضحت شرطة أوسنابروك في شمال ألمانيا، أنها عثرت على الحبوب المنشطة إلى جانب مبلغ مالي، أثناء تفتيش سيارة مسجلة في النمسا على الطريق السريع، يوم السبت.

وأضافت أن السيارة كان بها رجل في الحادية والخمسين من عمره إلى جانب ابنه (17 عاما).

وقال الأب وابنه إنهما سافرا إلى هولندا كي يشتريا سيارة جديدة لكنهما لم يجدا ما كانا يريدانه ولذلك عادا إلى ألمانيا.

وأمر القضاء بمتابعة الأب وابنه في حالة اعتقال، فيما تم حجز السيارة التي استغلت لنقل كمية كبيرة من الحبوب المنشطة.