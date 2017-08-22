الفلسطينيون يطلبون “أجوبة واضحة” من مبعوث ترامب

قال مسؤول فلسطيني رفيع إن الفلسطينيين يأملون ببعض الردود الواضحة من الولايات المتحدة عندما يعود مبعوث البيت الأبيض غاريد كوشنر إلى المنطقة هذا الأسبوع.

وقال أحمد مجدلاني، مساعد الرئيس محمود عباس، إن الفلسطينيين طلبوا من كوشنر الموقف الأميركي بشأن قضيتين رئيسيتين، وهما المستوطنات الإسرائيلية ودعم استقلال الفلسطينيين، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة في يونيو.

وقال مجدلاني الثلاثاء، “منذ ذلك الحين لم نسمع منهم. نأمل أن يحضروا إجابات هذه المرة”، وأكد أن عملية السلام لا يمكن استئنافها “من الصفر”.

ويتوقع أن يلتقي كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين الخميس فيما يحاول إعادة بدء المحادثات.