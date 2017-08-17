مدير عام الجوازات يتفقد صالات الحج بمنفذي البطحاء وسلوى

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى يرافقه مساعد قائد قوات الجوازات لشؤون الحج اللواء خالد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات لشؤون المنافذ بالحج اللواء خالد المقبل اليوم الثلاثاء منفذي البطحاء وسلوى، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالوقوف ميدانياً على سير العمل في المنافذ للتأكد من تنفيذ خطط المديرية العامة للجوازات لخدمة ضيوف الرحمن.

وعند وصول اليحيى لمنفذ البطحاء كان في استقبالهم مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء فيصل بن حمير البلعاسي ومدير جوازات منفذ البطحاء المقدم خالد بن سعيد القحطاني، وجرى الوقوف خلال هذه الجولة على استعدادات الجوازات بالمنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن ، وتلمس احتياجاتهم عن قرب، والتأكد من انسيابية دخولهم لأراضي المملكة، بعد ذلك تفقد اليحيى الصالة المخصصة لاستقبال الحجاج وتسجيل بياناتهم وإنهاء إجراءاتهم، واطلع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية ، وفي نهاية الجولة حث اللواء اليحيى العاملين بالمنفذ بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن الذين شرّف الله هذه البلاد بخدمتهم ورعايتهم.

كما قام اللواء اليحيى والوفد المرافق له بجولة تفقدية لجوازات منفذ سلوى الحدودي، وكان في استقبالهم مدير جوازات المنفذ العقيد حسن بن عجيب الدوسري؛ حيث جرى الاطلاع خلال هذه الجولة على سير العمل في جميع الأقسام، ومدى سرعة ودقة إنهاء إجراءات الحجاج القادمين عبر المنفذ للاطمئنان على انسيابية حركة قدوم الحجاج بالمنفذ وفق التجهيزات والاستعدادات لموسم حج هذا العام.

وشملت الجولة المشروع الجديد لمنفذ سلوى الحدودي والاطلاع على آخر المستجدات الإنشائية والكبائن المخصصة للجوازات ومسارات المسافرين في القدوم والمغادرة.