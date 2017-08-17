السعودية ترحب بالعالم.. وزير الإعلام: خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم تسعد المملكة بتأديته

دشنت وزارة الثقافة والإعلام حملة “السعودية ترحب بالعالم” ضمن التغطية الإعلامية التي تقوم بها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام. وقد غرد الوزير الدكتور عواد العواد على حسابه الرسمي في تويتر قائلا: «خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم تسعد المملكة بتأديته بكل فخر واعتزاز» مع وسم (السعودية ترحب بالعالم)، ووضع ترجمة لهذه العبارة في عشرين لغة أجنبية من أهم اللغات العالمية. جدير بالذكر، أن هذه الحملة تتواكب مع خطة العمل الإعلامي لموسم الحج وتشمل النقل التلفزيوني والبث الإذاعي والنشر عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن في الصحف المحلية والدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام، قد أطلقت حملة “السعودية ترحب بالعالم” ضمن خطتها الإعلامية لإبراز جهود المملكة ومنجزاتها الحضارية في جميع المجالات ومنها الجهود الجبارة في خدمة الحجاج والمعتمرين وحرص المملكة على استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل محبة واعتزاز، والعمل على توفير كل السبل لراحتهم وأمنهم.

