 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام
أرشيفية
المناطق - مكة المكرمة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يسلم صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة المشرفة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي جرياً على العادة السنوية التي تتم في مثل هذا اليوم من كل عام حيث تسلم فيه الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام لتتم كسوة الكعبة المشرفة بها في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بدلاً من الكسوة الحالية.

وسيتم خلال هذه المناسبة التي سيحضرها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم وسعادة مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكبير سدنة بيت الله الحرام.

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