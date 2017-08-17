 أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العبدلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العبدلي

أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العبدلي
المناطق - أمل بهكلي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأسرة الشهيد الرقيب عبده بن أحمد العبدلي – رحمه الله – أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة نجران .
وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارة التعزية التي قام بها لأسرة الشهيد العبدلي بمركز الملك سلمان للاحتفالات التابع لمحافظة العارضة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، أرض الحرمين الشريفين، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .
من جانبهم عبر ذوو الشهيد العبدلي عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على التعزية، مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين في كل مكان، مشيرين إلى أن الشهيد استشهد في ميدان العز والكرامة دفاعاً هذا الوطن الغالي .
حضر العزاء محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبده وعدد من المسؤولين

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