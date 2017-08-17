تعرف على فروقات الحياة بين كوريا الشمالية والجنوبية!

كشف مسافر مقدام عن مدى اختلاف الحياة بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، بعد زيارة البلدين والتقاط مجموعة من الصور الفوتوغرافية المذهلة.

وقرر جاكوب لوكيتيس، البالغ من العمر 22 عاما من ليتوانيا، التقاط بعض الصور التي تظهر اختلاف طبيعة الحياة في كوريا الجنوبية، مقارنة بحياة جارتها “الباردة”.

وتظهر إحدى الصور التي تركز على التعليم، طبيعة الحياة الدراسية المشرقة في مدرسة ضمن كوريا الجنوبية. ولكن عند الانتقال إلى كوريا الشمالية، فتبدو الفصول الدراسية باردة وجامدة، حيث يجلس الطلاب بالزي الرسمي.

وبالمثل، تتميز محطة القطار في كوريا الجنوبية بالنظافة والحضارة، حيث توجد الإضاءة الساطعة، مقارنة بتلك الموجودة في كوريا الشمالية.

وتعد طرقات كوريا الجنوبية أكثر ازدحاما، مقارنة بالصور التي نشرها جاكوب لحركة المرور البطيئة في شوارع كوريا الشمالية، والطرق السريعة الخالية من السيارات تقريبا.

وأوضح لوكيتيس سابقا للموقع البريطاني، ديلي ميل، أنه ذهب في رحلة “موجهة بدقة” لمدة 7 أيام إلى كوريا الشمالية، قبل أكثر من عام مضى.

وقال جاكوب، إن منظمي الرحلات السياحية أخذوا جواز سفره، ولم يسمحوا له باستكشاف أي شيء بمفرده، كما مُنع من تصوير بعض جوانب الحياة في كوريا الشمالية، مثل حياة الجنود والعمال أو مواقع البناء.

أما بالنسبة للتفاعل مع السكان المحليين، فكان لديه فرصة ضئيلة للتعامل معهم، ويبدو أن معظمهم يخافون من التفاعل مع الزوار الأجانب.

ولخص جاكوب، الذي سافر إلى أكثر من 50 بلدا، تجربة سفره قائلا: “إن كوريا الشمالية أغرب بلد زرته بالتأكيد”.