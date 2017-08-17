صور مذهلة.. شاهد كسوف الشمس من الفضاء

أصدرت ناسا مجموعة من الصور التقطها رائد الفضاء الإيطالي، باولو نيسبولي، تعرض مشاهد رائعة لكسوف الشمس من المحطة الفضائية الدولية.

وصورت محطة الفضاء الدولية “الكسوف الكلي العظيم”، الذي عبر الولايات المتحدة ابتداء من ولاية أوريغون حتى ولاية كارولينا الجنوبية.

NASA/Aubrey Gemignani

كما كان الكسوف الجزئي للشمس مرئيا من جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك أجزاء من أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا.

والتقط القمر الاصطناعي GOES-16، صورا رائعة لهذه الظاهرة الفلكية، حيث شهد سكان الولايات المتحدة المتواجدين في الأجزاء المتاخمة لشاطئ لينكولن، في ولاية أوريغون، الكسوف الكلي للشمس.

الجدير بالذكر، أن الأحوال الجوية السيئة في بريطانيا، أدت إلى حجب كسوف الشمس في معظم المناطق.

المصدر: ديلي ميل