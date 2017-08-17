 صور مذهلة.. شاهد كسوف الشمس من الفضاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صور مذهلة.. شاهد كسوف الشمس من الفضاء تعرف على فروقات الحياة بين كوريا الشمالية والجنوبية! أمير منطقة جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العبدلي مدير عام الجوازات يتفقد صالات الحج بمنفذي البطحاء وسلوى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام السعودية ترحب بالعالم.. وزير الإعلام: خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم تسعد المملكة بتأديته دارة الملك عبدالعزيز تعتزم نشر صور تاريخية عن المسجد الحرام والمشاعر المقدسة الفلسطينيون يطلبون “أجوبة واضحة” من مبعوث ترامب ضبط حبوب مخدرة على هيئة وجه “ترامب” ” 141866 ” مستفيداً ومستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام برسبوليس الإيراني وزراء “أوبك” والمستقلون يجتمعون في فيينا 22 سبتمبر المقبل

صور مذهلة.. شاهد كسوف الشمس من الفضاء

صور مذهلة.. شاهد كسوف الشمس من الفضاء
المناطق - وكالات

أصدرت ناسا مجموعة من الصور التقطها رائد الفضاء الإيطالي، باولو نيسبولي، تعرض مشاهد رائعة لكسوف الشمس من المحطة الفضائية الدولية.

وصورت محطة الفضاء الدولية “الكسوف الكلي العظيم”، الذي عبر الولايات المتحدة ابتداء من ولاية أوريغون حتى ولاية كارولينا الجنوبية.

NASA/Aubrey Gemignani

كما كان الكسوف الجزئي للشمس مرئيا من جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك أجزاء من أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا.

والتقط القمر الاصطناعي GOES-16، صورا رائعة لهذه الظاهرة الفلكية، حيث شهد سكان الولايات المتحدة المتواجدين في الأجزاء المتاخمة لشاطئ لينكولن، في ولاية أوريغون، الكسوف الكلي للشمس.

الجدير بالذكر، أن الأحوال الجوية السيئة في بريطانيا، أدت إلى حجب كسوف الشمس في معظم المناطق.

المصدر: ديلي ميل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>