 وزير الإدارة المحلية اليمني: تردي الوضع الإنساني سببه انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزير الإدارة المحلية اليمني: تردي الوضع الإنساني سببه انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح

وزير الإدارة المحلية اليمني: تردي الوضع الإنساني سببه انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح
المناطق - واس

أكد وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح أن تردي الوضع الإنساني في اليمن هو نتاج عمل سياسي عسكري انقلابي لتحالف المليشيا الحوثية وصالح.

وقال الوزير اليمني في كلمته التي القاها اليوم في الندوة التي نظمتها المندوبية الدائمة لليمن وبعثة المملكة العربية السعودية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت عنوان (شركاء من أجل سلام مستدام في اليمن) “إن التشخيص الدقيق لجذر وسبب المشكلة الإنسانية في اليمن يُعد مدخلًا حقيقًا وصحيحًا لوضع حلول لها”.

وأكد أن الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي ولجنة الإغاثة الكويتية العليا بذلوا جهود إغاثية منظمة ومرتبة استهدفت كافة المحافظات اليمنية دون شروط.

وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استطاع الوصول إلى مدينة تعز المحاصرة من خلال إنزال جوي للأدوية والمواد الغذائية المختلفة، كما استطاع المركز الوصول بأدوية وأغذية إلى محافظة صعدة، وغطى الهلال الأحمر الإماراتي معظم المحافظات اليمنية وكذا وضعت ونفذت لجنة الإغاثة الكويتية خطة متكاملة لتغطية كافة المحافظات.

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