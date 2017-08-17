 قوات التحالف تحبط محاولة تسلل للميليشيات بحدود جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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قوات التحالف تحبط محاولة تسلل للميليشيات بحدود جازان

قوات التحالف تحبط محاولة تسلل للميليشيات بحدود جازان
Saudi soldiers on patrol in the southern province of Jizan, near the border with Yemen, Saudi Arabia, Sunday, Nov. 8, 2009. Saudi Arabian forces have taken control of a mountain straddling the border with Yemen and cleared it of Shiite rebels, in five days of fighting that saw three soldiers killed and 15 wounded, the assistant defense minister said on Sunday. Prince Khaled bin Sultan said another four soldiers were missing and that Saudi troops were still dealing with rebel infiltrators in other spots along the frontier. (AP Photo)
المناطق - الرياض

أحبطت قوات التحالف العربي محاولة تسلل لمجاميع من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في إحدى المناطق الحدودية بين محافظة صعدة اليمنية ومنطقة جازان.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية أن مروحية الأباتشي التابعة للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، قصفت تجمعات للميليشيات حاولت التسلل إلى الأراضي السعودية قبالة قرية الحثيرة بجازان، وأسفر القصف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي الأثناء، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات لعناصر الميليشيات بـ 5 غارات في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وتزامنت غارات التحالف مع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات في جبهة ميدي.

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