 وظائف هندسية شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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وظائف هندسية شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن
المناطق - الرياض

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في المملكة بالرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول مبيعات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مهندس مبيعات (جدة): درجة البكالوريوس في الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس أول مشروع (الخبر): الدرجة الجامعية في الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أغسطس 2017م.

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