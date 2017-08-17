 “الأباتشي” تحبط محاولة تسلل بحدود جازان بقصف تجمعات للميليشيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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“الأباتشي” تحبط محاولة تسلل بحدود جازان بقصف تجمعات للميليشيات

“الأباتشي” تحبط محاولة تسلل بحدود جازان بقصف تجمعات للميليشيات
المناطق - وكالات

أحبطت قوات التحالف العربي محاولة تسلل لمجاميع من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في إحدى المناطق الحدودية بين محافظة صعدة اليمنية ومنطقة جازان السعودية.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية أن مروحية الأباتشي التابعة للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، قصفت تجمعات للميليشيات حاولت التسلل إلى الأراضي السعودية قبالة قرية الحثيرة بجازان، وأسفر القصف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي الأثناء، استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات لعناصر الميليشيات بـ 5 غارات في مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وتزامنت غارات التحالف العربي مع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيات في جبهة ميدي.

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