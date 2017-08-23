شاعر قطري لتميم وتنظيم الحمدين: من خدع سلمان لا يأمن طراقه راعي النخوة وإمام المسلمين

أعرب شاعر قطري عن غضبه وحزنه من قطع العلاقات بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والدوحة، بعد تعنت نظام قطر ورفضه المطالب التي قدمتها الدول الأربع مقابل عودة العلاقات.

وأكد الشاعر القطري، أنه “من خدع سلمان لا يأمن طراقه راعي النخوة وإمام المسلمين.. كم عدو بالحزم ضيق خناقه صفقته تصحي قلوب الغافلين”.

وتأكيدا على نخوة السعودية تجاه جيرانها، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإرسال طائرات لاستضافة الحجاج القطريين كافة على نفقته.

ووجه بالسماح لحجاج قطر بدخول السعودية عبر منفذ سلوى البري دون تصاريح إلكترونية. كما وجه أيضا بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي إلى مطار جدة على ضيافة المملكة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة.

ورغم ذلك إلا أن حكام قطر يحاولون طعن الأشقاء بخنجر الغدر، ساعين إلى تأليب الأمن والاستقرار في الدول العربية، دون مراعاة للجيرة والأخوة.

وقالت الأبيات:

عقب ما كنا نسافر بالبطاقة ونتردد رايحيين وراجعين

ناصل الذود ومداهيل الرفاقه كل خمس ليال نطلع ليلتين

لي شمال من الحسا عشرين ناقة عندي أغلى من حمر قلبي وعيني

يالله دخيلك بعد قطع العلاقة لي شهر كني من العالم سجيني

صرت ما أبغي شي كون الانطلاقة ودي أجيها ماهيب اللي تجيبني

وش جنينا من تصراف الحماقة والعلوم الخايبة من ذا السنين

نترك الجزلة ونرجع للدقاقة ونتياسر والعرب تمشي يمين

جارنا الوافي نبي طرحة راوقه وهو ذرانا قبل خملتنا تبين

جعلها أمحق جيرة وأمحق صداقة الغدر ما هوب طبع المومنين

صبر عشرين السنة مر مذاقه والعرب ما هم بدايم صابرين

والطفاقة نكبة لأهل الطفاقة ما بعدها إلا لعنة الوالدين

من خدع سلمان لا يأمن طراقه راعي النخوة وإمام المسلمين

كم عدو بالحزم ضيق خناقه صفقته تصحي قلوب الغافلين