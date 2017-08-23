 حكومة قطر تأسر ابن الشيخ عبدالله آل ثاني وتُجبره على توثيق بيعة آخرى لتميم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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حكومة قطر تأسر ابن الشيخ عبدالله آل ثاني وتُجبره على توثيق بيعة آخرى لتميم

حكومة قطر تأسر ابن الشيخ عبدالله آل ثاني وتُجبره على توثيق بيعة آخرى لتميم
المناطق - الرياض

أسرت حكومة قطر ابن الشيخ عبدالله آل ثاني وأجبرته على توثيق بيعة آخرى لتميم بن حمد، في محاولة لحفظ ماء الوجه بعدما زار الشيخ عبدالله السعودية للوساطة لفتح الحدود أمام الحجاج القطريين.

وظهر علي بن عبدالله آل ثاني مبايعًا تميم، وقال الإبن في مقطع قصير تناقله كثيرون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سيدي تميم بن حمد أنت أميرنا وأخونا وابن عمنا احنا درعك وعصاك”.

ويظهر على ابن الشيخ عبدالله، حالة من الانكسار، وهو ما أكدته تقارير صحفية لأنه أجبر على قول ذلك، بعد أسره من النظام الحاكم في قطر.

وكان الشيخ عبدالله آل ثاني قد زار المغرب نهاية الأسبوع الماضي والتقى الملك سلمان في مدينة طنجة حيث يقضي إجازته. وقال آل ثاني إن ما قام به “ماهو إلا لأجل قطر وأهلها الكرام “.

فيما أكد الملك سلمان أن المملكة حريصة على راحة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كافة الإمكانيات ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر.

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