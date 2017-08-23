السعودية تستعد لاستقبال أكبر موسم حج في تاريخها.. إضافة 800 ألف حاج هذا الموسم

أكملت المملكة استعداداتها لاستقبال أكبر موسم حج في تاريخها هذا العام بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بزيادة أعداد الحجاج بـ800 ألف حاج من خارج وداخل المملكة مع قرب انتهاء أعمال توسعة الحرمين الشريفين ليصل مجموع الحجاج إلى 2.6 مليون حاج.

وكانت السعودية استقبلت العام الماضي 1.862 مليون حاج وحاجة منهم 1.325 مليون من خارج المملكة وأكثر من 537 مليونا من الداخل الغالبية العظمى منهم من المقيمين غير السعوديين.

وتأتي زيادة أعداد الحجاج بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية في تقرير رسمي أن المملكة استقبلت في موسم العمرة هذا العام نحو سبعة ملايين معتمر تقريبا.

وأنهت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن وباشرت خططها بهدف تحقيق أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم وفق تأكيدات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل الذي أوضح أن السعودية وجميع مؤسساتها تسخر جميع الإمكانيات والتجهيزات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها.