 (فيديو) سعودي يرحب بحاج قطري.. فيرد: هذا من طيب أصلكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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(فيديو) سعودي يرحب بحاج قطري.. فيرد: هذا من طيب أصلكم

المناطق - الرياض

بعد فتح معبر سلوى والسماح للقطريين بالمرور للسعودية لأداء مناسك الحج، أظهر مقطع فيديو ترحيب مواطن بمواطن قطري كان قد دخل بسيارته السعودية.

وقال المواطن السعودي لنظيره القطري: “حياكم الله، نحن بالخدمة”. فرد المواطن القطري: “هذا من طيب أصلكم”.

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