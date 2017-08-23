(فيديو) سعودي يرحب بحاج قطري.. فيرد: هذا من طيب أصلكم

بعد فتح معبر سلوى والسماح للقطريين بالمرور للسعودية لأداء مناسك الحج، أظهر مقطع فيديو ترحيب مواطن بمواطن قطري كان قد دخل بسيارته السعودية.

وقال المواطن السعودي لنظيره القطري: “حياكم الله، نحن بالخدمة”. فرد المواطن القطري: “هذا من طيب أصلكم”.