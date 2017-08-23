 خبيرة تغذية: قياس الوزن يومياً يثبت الوزن ويصيب الشخص بالإحباط ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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خبيرة تغذية: قياس الوزن يومياً يثبت الوزن ويصيب الشخص بالإحباط !

خبيرة تغذية: قياس الوزن يومياً يثبت الوزن ويصيب الشخص بالإحباط !
المناطق - وكالات

أكدت الدكتورة “داليا بهجت” استشارى التغذية العلاجية والسمنة، أن الأشخاص الذين يتبعون أسلوب قياس وزنهم بشكل يومى يصابون بالإحباط لعدم جدوى وزن الشخص يوميا، وقد يعمل هذا على تثبيت الوزن أيضا.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية، أن قياس الوزن الصحيح يتم إجراؤه كل أسبوع خلال اتباع حمية للنظام الغذائى معينة حسب حالة كل شخص، لبيان عدد الكيلو جرامات التى فقدها الشخص بشكل سليم.

وأوضحت أن الوجبات تزود من وزن الشخص لمدة يومين ثم يرجع بعدها الجسم لوضعه الطبيعى بعد 3 أيام، لذا سيكون من غير المجدى قياس الشخص لنفسه يوميا، لأنه لن يحصل على نتائج مرضية ويمكن أن تسبب له شعور نفسى سئ، يجعله يترك النظام الغذائى المتبع والرجوع لعادات الأكل السيئة مرة أخرى.

وكانت بعض الدراسات الأجنبية قد أشارت إلى ضرورة قياس الوزن بصورة يومية للتحفيز والتشجيع على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بصورة أسرع خاصة فى الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائى، ويعمل تحفيز الأشخاص على اعتماد تغيرات فى أنماط حياتهم اليومية ومساعدتهم على تجنب تناول منتجات التسالى والوجبات السريعة، بحسب صحيفة اليوم السابع.

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