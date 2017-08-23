 حكومة قطر تضخ 7 مليارات دولار بعد هروب الودائع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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حكومة قطر تضخ 7 مليارات دولار بعد هروب الودائع

حكومة قطر تضخ 7 مليارات دولار بعد هروب الودائع
المناطق - الرياض

كشفت بيانات البنك المركزي القطري، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، أن الحكومة القطرية ضخت 6.9 مليار دولار في المصارف المحلية الشهر الماضي.

وتأتي هذه الخطوة من جانب البنك المركزي مع تراجع ودائع المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” إن المركزي القطري طلب من البنوك المحلية التوجه للأسواق الخارجية، وطرق أبواب المستثمرين الأجانب للحصول على تمويل، بدل انتظار المساعدات الحكومية، في ظل تفاقم أزمة نزوح الودائع، خاصة الخليجية من المصارف القطرية.

وذكرت الوكالة أن المركزي القطري يجري لقاءات مع البنوك المحلية لتشجيعها على التوجه لأسواق الدين الخارجية، طلباً لقروض أو من خلال طرح لتفادي مزيد من التقلص في الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وأي تخفيضات جديدة في التصنيف الائتماني.

وكانت الودائع الخارجية في البنوك القطرية قد تراجعت بنسبة 8% خلال يوليو، ليتوقف رصيدُها عند نحو 43 مليار دولار، بعد أن هبطت بنسبة مشابهة في يونيو، وذلك وفق البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي.

ودفعت التراجعات في الودائع جهاز قطر للاستثمار إلى التدخل وضخ الأموال كودائع في البنوك للتعويض عن نقص السيولة الحاصل. هذه الأرقام تكشف أن أزمة قطر مع جيرانها تعرضها لتآكل سريع لاحتياطياتها، وبوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.

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