 ورشة عمل تنهض بالقيادات الصيدلانية بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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ورشة عمل تنهض بالقيادات الصيدلانية بالطائف

ورشة عمل تنهض بالقيادات الصيدلانية بالطائف
عادل الزهراني - الطائف

عادل الزهراني
الطائف

 

نظم فريق شفاء التطوعي ورشة عمل بعنوان ( القيادة الصيدلانية ) ، وذلك صباح الثلاثاء ٣٠ ذو القعدة ١٤٣٨ هـ الموافق ٢٢ اغسطس ٢٠١٧ م.

وقد حاضر في الورشة دكتور صيدلي ريان بن محمد السعدي – قائد فريق شفاء التطوعي بحضور عدد من المختصين و المهتمين في المجال القيادي الصيدلاني.

وكان من ضمن أهم ما خرجت به الورشة العديد من التوصيات القيادية المبتكرة للمشاركين من أجل تنفيذها في المؤسسات المنتمين لها.

وتأتي هذي الورشة في إطار البرامج التي ينظمها الفريق باستمرار بهدف تطوير القطاع الصيدلاني حيث يعتبر واحداً من أهم الأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها.

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