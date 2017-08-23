ملك ماليزيا يتسلم أوراق اعتماد قطان سفيراً لخادم الحرمين الشريفين

استقبل جلالة ملك ماليزيا محمد الخامس في قصر استانا الوطني سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى مملكة اتحاد ماليزيا محمود بن حسين قطان الذي سلم أوراق اعتماده سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا .

ونقل قطان خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحيات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لملك ماليزيا وتمنياتهما بدوام التقدم والرخاء للشعب الماليزي الشقيق.

كما وصف العلاقات السعودية الماليزية بأنها علاقات تاريخية واستراتيجية، معبرا في الوقت نفسه عن حرصه على بذل كل الجهود لزيادة أواصر الأخوة وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

من جانبه أعرب جلالة ملك ماليزيا عن تقديره للعلاقات المتميزة بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية، وطلب جلالته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد .