 أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعاً من المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعاً من المواطنين

أمير جازان بالنيابة يستقبل جموعاً من المواطنين
جازان - امل بهكلي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , في مجلس الجلسة الأسبوعية بقصر الإمارة مساء اليوم ، جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه .
واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكداً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية ، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما اللـــَّه – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية . وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر اللقاء معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، ووكلاء إمارة منطقة جازان ، وأصحاب الفضيلة القضاة، والمسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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