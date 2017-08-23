 زعيم كوريا الشمالية يأمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ والرؤوس الحربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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زعيم كوريا الشمالية يأمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ والرؤوس الحربية

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ والرؤوس الحربية
المناطق_وكالات

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإنتاج مزيد من محرّكات الصواريخ والرؤوس الحربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأربعاء.

وأفادت الوكالة بأنّ كيم تفقّد معهد المواد الكيماوية التابع لأكاديمية العلوم الدفاعية، والذي يعمل على تطوير الصواريخ الكورية الشمالية.

وأضافت أنه أعطى أمراً للمعهد بأن ينتج مزيداً من محركات الصواريخ والرؤوس الحربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أشاد الثلاثاء بمستوى ضبط النفس الذي أبدته كوريا الشمالية، بعدم إجرائها أيّ تجارب نووية أو صاروخية منذ فرض عقوبات دولية جديدة عليها.

وقال الوزير الأميركي في مؤتمر صحافي: أنا مسرور لرؤية نظام بيونغ يانغ وقد أظهر مستوى معيّناً من ضبط النفس لم نشاهد مثله سابقاً.

وأمل تيلرسون في أن يكون ذلك مؤشّراً إلى استعداد بيونغ يانغ للدخول في محادثات مع واشنطن في المستقبل القريب.

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