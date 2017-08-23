«أحمرالشفاه» يحرم بطلة نرويجية من أولمبياد 2018

سيحرم بلسم الشفاه النرويج من إحدى أبرز رياضييها في أولمبياد 2018 الشتوي، المتزلجة تيريز يوهوغ بطلة العالم سبع مرات، بعد تمديد محكمة التحكيم الرياضي امس الثلاثاء عقوبة إيقافها لمخالفتها قواعد مكافحة المنشطات.

ومددت المحكمة عقوبة إيقاف يوهوغ الى 18 شهراً بعدما جاءت نتيجة فحص الكشف عن المنشطات إيجابية العام الماضي.

وفي فبراير الماضي، أوقف مجلس التحكيم الرياضي في النروج يوهوغ (29 عاماً) لمدة 13 شهراً، إلا أن الاتحاد الدولي للتزلج استأنف الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضي، معتبراً ان الحكم الصادر محلياً كان مخففاً وكانت المتزلجة أشارت إلى أن المادة التي تم العثور عليها في الفحص، عائدة الى بلسم للشفاه تستخدمه.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في جبال الألب حيث تتدرب، قالت يوهوغ والدموع تنهمر من عينيها: أصبت بإحباط كامل. كنت أحلم بالمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية. لا أستطيع أن أفهم العقوبة التي فرضت علي، واجدها غير عادلة.

وبموجب تمديد العقوبة، ستمنع يوهوغ من المنافسة حتى 18 أبريل 2018. ولا تزال أمامها فرصة وحيدة لنقض قرار محكمة التحكيم التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، وذلك عبر رفع القضية إلى المحكمة السويسرية العليا، وهو ما ليس مرجحاً.