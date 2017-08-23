 التعليم تكشف أبرز ملامح التقويم الدراسي في السنوات الـ 5 المقبلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

من هو السوري الذي أصبح مقربا من الملك المؤسس ومستشاره الخاص؟ الجوازات: منع نقل كفالة المرافقين بين أفراد أسر المقيمين «جامعة بيشة» تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لدبلوم التربية العام توفر وظائف هندسية وطبية وإدارية بمستشفيات القوات المسلحة بالخرج «أحمرالشفاه» يحرم بطلة نرويجية من أولمبياد 2018 الحوثيون يتوعدون المخلوع صالح بالقتل..بعد اتتهامه بالغدر أبل تدمج في ( أيفون 8) تقنية التعرف على الوجه الأسرع في العالم التعليم تكشف أبرز ملامح التقويم الدراسي في السنوات الـ 5 المقبلة زعيم كوريا الشمالية يأمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ والرؤوس الحربية رئاسة الحرمين توزع الوجبات الغذائية على الحجاج سعود القحطاني يكشف خبرا حصريا عن تميم قطر..ويتوعد بالمزيد بالفيديو: شاب سعودي ينير خيمة في الصحراء بالطاقة الشمسية

التعليم تكشف أبرز ملامح التقويم الدراسي في السنوات الـ 5 المقبلة

التعليم تكشف أبرز ملامح التقويم الدراسي في السنوات الـ 5 المقبلة
المناطق_الرياض

كشفت وزارة التعليم اليوم عن أبرز ملامح التقويم الدراسي للسنوات الخمسة المقبلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء.
وستكون الاختبارات النهائية في العامين الدراسيين المقبلين (1438/1439 – 1439 /1440) قبل شهر رمضان المبارك، فيما ستكون في الأعوام الدراسية الثلاثة التي تليها بعد عيد الفطر المبارك، وستتخلل الأعوام الثلاثة فترة دراسة في شهر رمضان المبارك تتراوح مدتها بين 14 إلى 20 يوما.
وسيتكون الفصل الدراسي الواحد في العامين الدراسيين المقبلين من 15 أسبوعا، مقارنه بـ 16 أسبوعا في الأعوام الدراسية الثلاثة الأخرى.
وعلى مستوى الإجازة بين الفصلين في العام الدراسي ستكون إجازة منتصف الفصل الدراسي للعامين الدراسيين المقبلين أسبوعا واحدا، وسترتفع إلى أسبوعين في الأعوام الثلاثة التي تعقبها.
ويظهر الجدول المرفق الملامح الأبرز للتقويم الدراسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>