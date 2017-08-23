التعليم تكشف أبرز ملامح التقويم الدراسي في السنوات الـ 5 المقبلة

كشفت وزارة التعليم اليوم عن أبرز ملامح التقويم الدراسي للسنوات الخمسة المقبلة، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء.

وستكون الاختبارات النهائية في العامين الدراسيين المقبلين (1438/1439 – 1439 /1440) قبل شهر رمضان المبارك، فيما ستكون في الأعوام الدراسية الثلاثة التي تليها بعد عيد الفطر المبارك، وستتخلل الأعوام الثلاثة فترة دراسة في شهر رمضان المبارك تتراوح مدتها بين 14 إلى 20 يوما.

وسيتكون الفصل الدراسي الواحد في العامين الدراسيين المقبلين من 15 أسبوعا، مقارنه بـ 16 أسبوعا في الأعوام الدراسية الثلاثة الأخرى.

وعلى مستوى الإجازة بين الفصلين في العام الدراسي ستكون إجازة منتصف الفصل الدراسي للعامين الدراسيين المقبلين أسبوعا واحدا، وسترتفع إلى أسبوعين في الأعوام الثلاثة التي تعقبها.

ويظهر الجدول المرفق الملامح الأبرز للتقويم الدراسي