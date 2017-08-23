أبل تدمج في ( أيفون 8) تقنية التعرف على الوجه الأسرع في العالم

كشف تقرير جديد أن شاشات OLED التى تصنعها شركة سامسونج لهواتف أيفون 8 المقبلة ستمتلك تقنية التعرف على وجه المستخدم، والتى ستكون قادرة على إنجاز هذا الأمر بسرعة قد تصل إلى جزء من المليون فى الثانية .

ووفقا لما نشره موقع 9to5mac الأمريكى، فإن كل التقارير الأخيرة تشير إلى أن شركة أبل تسعى للتخلى عن تقنية TouchID فى هاتفها الرئيسى المقبل، والاستعاضة عن ذلك بتقنية التعرف على الوجه لفتح الهاتف واستخدام ميزة Apple Pay للدفع بواسطة الهاتف، وعلى الرغم من أنه تم الإعراب عن مخاوف بشأن هذا، يبدو أن أبل قد تكون قد نجحت فى معالجتها.

وكانت واحدة من المخاوف هى عدم توافق تقنية التعرف على الوجه فى عمليات الشراء عبر Apple Pay والمعاملات المالية، إلا أن شركة أبل نجحت فى معالجة هذا الأمر، إذ قيل أن النظام الذى تستخدمه الشركة يسمح بتحديد هوية الوجه حتى عندما يكون ثابتا.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع Korea Herald الكورى، فإن سرعة التعرف على وجه المستخدم لن تكون مشكلة نهائيا، حيث أن الماسح الضوئى الجديد للتعرف على الوجه من خلال أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد يمكنه التعرف على عمق وجه المستخدم فى جزء من المليون من الثانية.

وأشار التقرير إلى أنهم لا يعتقدون أن سامسونج هى الشركة التى تقف وراء تقنية التعرف على الوجه، ولكن قد تكون لدى الشركة معلومات عن تجميع الشاشة بالكامل، ومن المنتظر أن يستخدم النظام الأشعة تحت الحمراء ليعمل فى الظلام وفى الضوء المنخفض.