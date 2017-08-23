 الحوثيون يتوعدون المخلوع صالح بالقتل..بعد اتتهامه بالغدر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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الحوثيون يتوعدون المخلوع صالح بالقتل..بعد اتتهامه بالغدر

الحوثيون يتوعدون المخلوع صالح بالقتل..بعد اتتهامه بالغدر
المناطق_متابعات

توعد الانقلابيون الحوثيون في اليمن حليفهم المخلوع علي عبد الله صالح بالقتل، في أعقاب اتهامهم له بـ “الخيانة والغدر”. وهدد الانقلابيون بتصفية الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، في أعنف رد من قبل الجماعة على خطاب أخير لصالح وصف فيه الجماعة بـ”الميليشيا”. وأصدرت قيادة اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي بياناً قالت فيه إن “وصف صالح للجان الشعبية بالميليشيا طعنة في الظهر وهو الغدر بعينه”، مؤكدين أن “كرامة رفاقنا القتلى والجرحى تأبى علينا أن نسكت على ضيم، أو ننام على حيف”. وأضافت أن “تصريحات صالح تجاوزٌ لخط أحمر ما كان له أن يقع فيما وقع إلا متربصاً شراً، متنكراً لنهر من الدماء المقدسة”، موضحة أن “صالح عليه أن يتحمل ما قال، والبادئ أظلم”.

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