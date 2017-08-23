 توفر وظائف هندسية وطبية وإدارية بمستشفيات القوات المسلحة بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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توفر وظائف هندسية وطبية وإدارية بمستشفيات القوات المسلحة بالخرج

توفر وظائف هندسية وطبية وإدارية بمستشفيات القوات المسلحة بالخرج
المناطق_الرياض

أعلنت مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الخرج عن توفر وظائف طبية وهندسية وإدارية وأكاديمية شاغرة -للرجال وللنساء- وذلك وفقاً للمؤهلات والشروط والتخصصات الموضحة لكل وظيفة.

وقالت أن التخصصات المطلوبة تشمل الإسعاف والطوارئ وجراحة القلب والعظام والأشعة والأمراض الباطنية والتخدير والتقويم وتقويم الأسنان وطب الأطفال وطب الأسرة والمجتمع.

بالإضافة إلى الطب الوقائي وطب العيون وأمراض الكلى والعناية المركزة وأمراض النساء والولادة والجلدية والمختبرات الطبية ولجراحة العامة والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب.

وأكدت الإدارة أن التقديم لهذه الوظائف ينتهي بتاريخ 13/12/1438 هــ. وطالبت جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه لتقديم المستندات اللازمة للتوظيف.

http://www.kmh.med.sa/NDefault.aspx

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