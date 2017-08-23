 «جامعة بيشة» تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لدبلوم التربية العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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«جامعة بيشة» تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لدبلوم التربية العام

«جامعة بيشة» تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لدبلوم التربية العام
المناطق_بيشة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة, أسماء المرشحين والمرشحات لإجراء المقابلات الشخصية في برنامج الدبلوم العام في التربية بكلية التربية بجامعة بيشة للعام الجامعي 1438 /1439هـ .

وطالبت الجامعة المرشحين كافة بمراجعة مقر كلية التربية بالجامعة، والمرشحات مراجعة كلية التربية شطر الطالبات بحي المطار في مدينة بيشة خلال يومي الاثنين والثلاثاء 20-21 /12 /1438هـ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

مشيرة إلى أنه سيتحدد المقابلة وفقا للرسالة التي سترسل للمرشح والمرشحة على رقم الجول المسجل في بياناته قبل تاريخ المقابلة المحدد آنفاً, ومن لم يلتزم بالموعد المحدد فسيلغى حقه في الترشح .

وأكد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور مفلح بن دخيّل الأكلبي, أنه يجب أن يُحضِر جميع المرشحين والمرشحات المقبولين المستندات الآتية: الهوية الوطنية، ووثيقة البكالوريوس، والسجل الأكاديمي للبكالوريوس، ونتيجة اختبار القدرات للجامعيين.

بالإضافة إلى إحضار خطاب جهة العمل بالموافقة الصريحة موجهاً لعميد الدراسات العليا بجامعة بيشة والاطلاع على طريقة الرسوم وآلية دفعها وفقاً لنظام الجامعة في الموقع الرسمي.

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