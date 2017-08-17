 استغل الجيرة لتنفيذ جريمته..أسرة طفلة الطائف “المغتصبة” تطالب بـ”القصاص” من الجاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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استغل الجيرة لتنفيذ جريمته..أسرة طفلة الطائف “المغتصبة” تطالب بـ”القصاص” من الجاني من هو السوري الذي أصبح مقربا من الملك المؤسس ومستشاره الخاص؟ الجوازات: منع نقل كفالة المرافقين بين أفراد أسر المقيمين «جامعة بيشة» تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لدبلوم التربية العام توفر وظائف هندسية وطبية وإدارية بمستشفيات القوات المسلحة بالخرج «أحمرالشفاه» يحرم بطلة نرويجية من أولمبياد 2018 الحوثيون يتوعدون المخلوع صالح بالقتل..بعد اتتهامه بالغدر أبل تدمج في ( أيفون 8) تقنية التعرف على الوجه الأسرع في العالم التعليم تكشف أبرز ملامح التقويم الدراسي في السنوات الـ 5 المقبلة زعيم كوريا الشمالية يأمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ والرؤوس الحربية رئاسة الحرمين توزع الوجبات الغذائية على الحجاج سعود القحطاني يكشف خبرا حصريا عن تميم قطر..ويتوعد بالمزيد

استغل الجيرة لتنفيذ جريمته..أسرة طفلة الطائف “المغتصبة” تطالب بـ”القصاص” من الجاني

استغل الجيرة لتنفيذ جريمته..أسرة طفلة الطائف “المغتصبة” تطالب بـ”القصاص” من الجاني
المناطق_الطائف

قالت أسرة الطفلة الباكستانية “سجى” التي تعرضت للإغتصاب على يد مقيم إفريقي في الطائف أنها لن ترضى بغير القصاص من الجاني.

وكشفت الأسرة  أن الجاني كان جارهم قبل شهور عدة وانتقلت أسرته من شرقرق العقيق.

وقالت والدة الطفلة: «أريد أن أشاهد قصاص المجرم بعيني»، مشيرة إلى أن هذه الفاجعة آلمتهم كثيرا، خصوصا ابنتها سجى، التي أصبحت تتخوف من أي شخص غريب يزورها، مبينة أن طفلتها خاضعة للعلاج حتى الآن تحت يد فريق طبي يتابع حالتها.

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على مقيم إفريقي قام بإغتصاب الطفلة في أحد البنايات المهجورة واعترف بجريمته وتم تحويله للنيابة.

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