استغل الجيرة لتنفيذ جريمته..أسرة طفلة الطائف “المغتصبة” تطالب بـ”القصاص” من الجاني

قالت أسرة الطفلة الباكستانية “سجى” التي تعرضت للإغتصاب على يد مقيم إفريقي في الطائف أنها لن ترضى بغير القصاص من الجاني.

وكشفت الأسرة أن الجاني كان جارهم قبل شهور عدة وانتقلت أسرته من شرقرق العقيق.

وقالت والدة الطفلة: «أريد أن أشاهد قصاص المجرم بعيني»، مشيرة إلى أن هذه الفاجعة آلمتهم كثيرا، خصوصا ابنتها سجى، التي أصبحت تتخوف من أي شخص غريب يزورها، مبينة أن طفلتها خاضعة للعلاج حتى الآن تحت يد فريق طبي يتابع حالتها.

وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على مقيم إفريقي قام بإغتصاب الطفلة في أحد البنايات المهجورة واعترف بجريمته وتم تحويله للنيابة.