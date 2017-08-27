“يزيد الراجحي” يثير الجدل مجدداً عبر هذا الفيديو!

نشر متسابق الراليات “يزيد الراجحي” فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “سناب شات” فيديو يستعرض أسعار قائمة أصناف الطعام في أحد مطاعم فرنسا .

وقال يزيد وهو يصور الفاتورة أن أحد أصناف الطلبات في أحد مطاعم مدينة فرنش ريفيرا الفرنسية تبلغ قيمته 90 ألف يورو أي 400 ألف ريال سعودي . كما ظهر وليد الدواس “الخوي ” والصديق المقرب من يزيد الراجحي مذهولا أن الطلب لثلاث أشخاص فقط .

وأثار الفيديو الذي نشره الراجحي موجه كبيرة من التغريدات التي وجهت سهام النقد والسخرية لهذه اللقطة حيث وصفه البعض بأنه أكبر “مهايطي” السعودية . هذا ويذكر أن يزيد الراجحي أن لم يبدأ من الصفر، فهو أحد أبناء رجل الأعمال السعودي الراحل محمد بن عبد العزيز الراجحي، أحد مؤسسي مصرف الراجحي .

