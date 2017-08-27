 “يزيد الراجحي” يثير الجدل مجدداً عبر هذا الفيديو! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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“يزيد الراجحي” يثير الجدل مجدداً عبر هذا الفيديو!

“يزيد الراجحي” يثير الجدل مجدداً عبر هذا الفيديو!
المناطق_وكالات

نشر متسابق الراليات “يزيد الراجحي” فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “سناب شات” فيديو يستعرض أسعار قائمة أصناف الطعام في أحد مطاعم فرنسا .

وقال يزيد وهو يصور الفاتورة أن أحد أصناف الطلبات في أحد مطاعم مدينة فرنش ريفيرا الفرنسية تبلغ قيمته 90 ألف يورو أي 400 ألف ريال سعودي . كما ظهر وليد الدواس “الخوي ” والصديق المقرب من يزيد الراجحي مذهولا أن الطلب لثلاث أشخاص فقط .

وأثار الفيديو الذي نشره الراجحي موجه كبيرة من التغريدات التي وجهت سهام النقد والسخرية لهذه اللقطة حيث وصفه البعض بأنه أكبر “مهايطي” السعودية . هذا ويذكر أن يزيد الراجحي أن لم يبدأ من الصفر، فهو أحد أبناء رجل الأعمال السعودي الراحل محمد بن عبد العزيز الراجحي، أحد مؤسسي مصرف الراجحي .

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    رشا

    ليش يكسر خواطر الناس البعض لايملك ريال واحد والبعض لايستطيع دفع فاتورة الكهرباء العبض لا يلبس ملابس جديده لانه لايستطيع الشراء حسبنا الله ونعم الوكيل

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