 منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير

منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير
المناطق_عسير
أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منظومة   متكاملة من البرامج  والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني” 87”  تحت شعار “رؤية وطن” على  مستوى الإدارة ومدارس المنطقة ومكاتب التعليم .

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان ، أن  جميع مدارس التعليم العام في المنطقة ستشارك بفعاليات وأنشطة مختلفة  للاحتفاء باليوم الوطني ابتداء من يوم الأحد السادس والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري ،  ولمدة أسبوع ، يلي ذلك الاحتفال الكبير الذي ستقيمه الإدارة ، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تأتي ترسيخاً للاعتزاز بالدين،  والولاء للمليك ، والانتماء للوطن ، وتنمية للقيم الوطنية ، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 المتضمنة،  تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات و  منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة .

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