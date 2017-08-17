منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة للاحتفال باليوم الوطني” 87” تحت شعار “رؤية وطن” على مستوى الإدارة ومدارس المنطقة ومكاتب التعليم .

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان ، أن جميع مدارس التعليم العام في المنطقة ستشارك بفعاليات وأنشطة مختلفة للاحتفاء باليوم الوطني ابتداء من يوم الأحد السادس والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري ، ولمدة أسبوع ، يلي ذلك الاحتفال الكبير الذي ستقيمه الإدارة ، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تأتي ترسيخاً للاعتزاز بالدين، والولاء للمليك ، والانتماء للوطن ، وتنمية للقيم الوطنية ، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 المتضمنة، تنمية القيم الإيجابية لدى الطلاب والطالبات و منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة .