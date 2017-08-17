 أمير القصيم يشهد الإحتفالية المسائية لمهرجان بريدة للتمور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يشهد الإحتفالية المسائية لمهرجان بريدة للتمور

أمير القصيم يشهد الإحتفالية المسائية لمهرجان بريدة للتمور
المناطق_بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم مساء أمس الثلاثاء في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة فعاليات مهرجان بريدة للتمور 38 , بحضور وكيل أمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان , ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر آل طالب , وأمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس محمد المندرج وعدد من المسؤولين والأهالي ومزارعي وتجار التمور .

حيث ابتدأ الحفل بالسلام الملكي فور وصول سموه لمقر الحفل ، بعد ذلك ألقيت آيات من الذكر الحكيم ، تلا ذلك كلمة الرعاة بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية , ثم كلمة الشريك الإستراتيجي ، ثم استعراض فلم فديو تحت مسمى “أميرنا المحبوب” تلا ذلك استعرض مسرحية هادفة “العريش” تلا ذلك أوبريت انشادي بعد ذلك قدمت فقرة وطنية عبر مشاركة لأبناء شهداء الواجب .

عقب ذلك بين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بأن النجاح هو صفة الأوفياء دائماً مؤكداً سموه أن ماشاهدته في هذا المحفل جعلني أعبر عن مشاعري عن كل ماشاهدته من أعمال وعروض , مؤكداً سموه بأن ذلك المحفل هو نجاح بامتياز مع مرتبة الشرف , مقدماً شكره على ماقدمه الجميع من جهد وتقديم للحفل شعراً ونثراً وعرضاً , مؤكداً أن من أهم واجباتنا هو أن نقوم بأعمالنا على أكمل وجه وجهد ينعكس ايجابياً على كل ضيوف المنطقة , مؤكداً أن مهرجان بريدة للتمور 38 عكس ذلك الإبداع والإمتياز وجهد مخلص بذله أبناء المنطقة واكتسى به هذا الحفل وتلك الفقرات , مبيناً سموه أن مما يثلج الصدر هو إلقاء الضوء دائماً على مايرى لتوعية وكشف مايحاك لبلادنا وابنائها الذين يقدمون كل غال ونفيس فداء لها , مقدماً سموه شكره لمشغل المهرجان هذا العام وعلى الجهود التي بذلت فيه ولكل من ساهم من جهد وعطاء , ومبيناً بأن مساهمة أبناء شهداء الواجب ومشاركتهم الدائمة هي احدى صفات وفاء الوطن لأبناء ضحى أبائهم في سبيل هذا الوطن وطن المقدسات والذي يتلهف له كل مسلم أن يضحي ويستشهد به حماية له ولمقدساته مؤكداً سموه بأننا لايمكن أن ننسى شهداء ضحو بأرواحهم إخلاصاً لننعلم بمثل هذه النعم من أمن بكافة المحافل في هذه البلاد الطاهرة مكرراً شكره وتقديرة على حسن التنظيم والإختيار الموفق للعروض المؤثرة التي تحاكي هذه المرحلة ومانعانيه في هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ضل قائد هذا الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ تلا ذلك تكريم الرعاة وشركاء النجاح لمهرجان بريدة للتمور 38 .

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