 بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال..الداود يوقع عقوداً لتطوير جامعة القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الولايات المتحدة تطالب بتفتيش مواقع إيران النووية البحرين تتجه لتحريك دعاوى ضد قطر لمخالفتها المواثيق الدولية وارتكابها جرائم حرب انتبه.. هذه الإشارات الـ 9 تدل على الإصابة بالسرطان دون أن تدري بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال..الداود يوقع عقوداً لتطوير جامعة القصيم أمير القصيم يشهد الإحتفالية المسائية لمهرجان بريدة للتمور منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير بلدية الشبحة تواصل جهودها المكثفة للتعامل مع الحالة المطرية «الفيفا» يحيل العربي القطري إلى اللجنة التأديبية بالفيديو: الشاب الهندي الذي دأب على توصيل المسنة مجانًا لمدة عامين يكشف عن لقاءه الأول بها.. وظروف حياته الصعبة! دراسة العولمة غير المتكافئة وتأثيرها على الشباب السعودي فلكية جدة : «هلال الحج» يزين سماء المملكة.. الليلة احترام “جديد من نوعه” بين ترامب وكيم جونغ أون

بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال..الداود يوقع عقوداً لتطوير جامعة القصيم

بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال..الداود يوقع عقوداً لتطوير جامعة القصيم
المناطق_بريدة
وقع معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، عدة عقود مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة، وذلك لتطوير الخدمات داخل المدينة الجامعية في المليداء، وعدد من كليات الجامعة في بعض من محافظات المنطقة، وبلغ إجمالي العقود الموقعة أكثر من 20 مليون ريال، تهدف جميعها لرفع كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة للطلاب في العام الدراسي الجديد.

وتضمنت العقود الموقعة عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال النظافة، تتولى بموجبه مهام وأعمال النظافة في مباني ووحدات المدينة
الجامعية بالمليداء، بقيمة إجمالية حوالي 14 مليون و800 ألف ريال لمدة 20 شهر.

كما وقع معاليه عقود إحلال وتوريد التكييف المركزي لكلية الزراعة والكلية الصحية بالرس، وكلية العلوم والآداب ببريدة، مع إحدى الشركات الوطنية
المتخصصة بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال .

وأكَّد “الداود” عقب توقيع العقود، على ضرورة التزام الشركات المنفذة ومنسوبيها ببنود وشروط التعاقد، بما يحقق مصالح الطرفين، ويصب في صالح
تنمية وتطوير العملية التعليمية بجميع وحدات المدينة الجامعية، وفي الكليات المختلفة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>