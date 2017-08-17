بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال..الداود يوقع عقوداً لتطوير جامعة القصيم

وقع معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، عدة عقود مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة، وذلك لتطوير الخدمات داخل المدينة الجامعية في المليداء، وعدد من كليات الجامعة في بعض من محافظات المنطقة، وبلغ إجمالي العقود الموقعة أكثر من 20 مليون ريال، تهدف جميعها لرفع كفاءة ونوعية الخدمات المقدمة للطلاب في العام الدراسي الجديد.





وتضمنت العقود الموقعة عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال النظافة، تتولى بموجبه مهام وأعمال النظافة في مباني ووحدات المدينة

الجامعية بالمليداء، بقيمة إجمالية حوالي 14 مليون و800 ألف ريال لمدة 20 شهر.





كما وقع معاليه عقود إحلال وتوريد التكييف المركزي لكلية الزراعة والكلية الصحية بالرس، وكلية العلوم والآداب ببريدة، مع إحدى الشركات الوطنية

المتخصصة بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال .





وأكَّد “الداود” عقب توقيع العقود، على ضرورة التزام الشركات المنفذة ومنسوبيها ببنود وشروط التعاقد، بما يحقق مصالح الطرفين، ويصب في صالح