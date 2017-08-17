انتبه.. هذه الإشارات الـ 9 تدل على الإصابة بالسرطان دون أن تدري

على الرغم من أن الإصابة بمرض السرطان الخبيث هو تحدي العصر بالنسبة للبشر إلا أن الله سبحانه وتعالى جهز أجسامنا بالكثير من علامات الإنذار والتحذير؛ حتى نستطيع اكتشاف المرض ومحاربته وهو لايزال في مراحله الأولى .

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فمع كل هذا الخبث الذي يتمتع به السرطان إلا أن هناك الكثير من الأعراض التي سوف تتعرف عليها من خلال التقرير التالي والتي تظهر على أجسامنا لتخبرنا بأن الإصابة بالسرطان ربما باتت قريبة وتحثنا على ضرورة الحصول على استشارة طبية عاجلة من أجل قطع الشك باليقين .

1- البثور والشامات

وخاصةً البثور التي تترك علامات وتكون غير قابلة للعلاج حتى بعد استخدام المستحضرات الطبية والعقاقير لا يجب أن يتم إهمالها؛ لأن تلك العلامات قد تتحول ما بين ليلة وضحاها إلى خلايا سرطانية وبداية المعاناة من سرطان الجلد .

2- السعال وصعوبة التنفس

ملاحظة المعاناة المتكررة والمستمرة من صعوبة التنفس بالتزامن مع الإصابة بنوبات مستمرة من السعال أمر غير جيد بكل تأكيد فربما تكون إشارة للإصابة بسرطان الرئة .

3- العدوى المستمرة

هناك بعض الأشخاص الذين يصابون بشكل مستمر بنزلات البرد وحالات الحمى طوال العام سواء في فصل الصيف أو الشتاء نتيجة ضعف جهاز المناعة أو الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم .

4- شهية ضعيفة

بدء النقصان الحاد في الشهية والرغبة بالأكل بجانب فقدان الوزن السريع علامة قوية على أن هناك شيئاً ما ليس طبيعياً داخل الجسد وننصح باستشارة الأطباء في أسرع وقت ممكن؛ لأن تلك العلامات من أعراض الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي .

5- النزيف

وجود الدماء في أي عملية تقوم بها أمر ضار وخطر، فعلى سبيل المثال قد يدل نزول الدم مع البراز على سرطان القولون، بينما رؤية الدم أثناء عملية السعال علامة خطرة على احتمالية المعاناة من سرطان الرئة، أما نزول الدم أثناء التبول فقد يكون بسبب سرطان الكلى أو المثانة.

6- افحص جلدك

ملاحظتك لوجود أي تكتلات أو أجسام صلبة تستطيع الشعور بها في مختلف مناطق الجسم مثل كيس الصفن من علامات سرطان الخصية.

7- الإسهال والإمساك

بالطبع النوع المزمن منهما مع ملاحظة وجود تغيرات عديدة في البراز مثل اللون والحجم واختلاط الدماء به أمر شديد الخطورة؛ لأنه من أشهر أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا لذلك الحصول على رأي الطبيب أمر لابد منه.

8- القيء والصداع

المعاناة منهما بشكل دائم ومستمر من العلامات التحذيرية لعدة أنواع خطرة من السرطانات مثل سرطان الدم أو القولون والمعدة أو سرطان المخ.

9- صعوبة البلع

من الممكن أن يعاني أي إنسان من صعوبة في البلع والهضم وهو أمر شائع، ولكن استمرار تلك الحالة أمر ليس طبيعياً، وقد يدل على سرطان المعدة أو المريء وسرطان الرئة.