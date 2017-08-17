 الولايات المتحدة تطالب بتفتيش مواقع إيران النووية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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الولايات المتحدة تطالب بتفتيش مواقع إيران النووية

الولايات المتحدة تطالب بتفتيش مواقع إيران النووية
المناطق - وكالات

طرحت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، قبيل لقائها مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تساؤلات بشأن صلاحيات الوكالة بشأن تفتيش المواقع الإيرانية النووية.

وأعلنت هيلي أنها ستنافش الملف مع المسؤولين الدوليين اليوم، مطالبة بالكشف عن مخططات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من التزام طهران باتفاق نووي تم التوصل إليه عام 2005.

كما اعتبرت أن رفض السلطات الإيرانية زيارة المواقع المشبوهة يرسم علامة استفهام عن طبيعة الأنشطة النووية هناك.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في رسالة بعثها إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيو أمانو، من تداعيات سلبية على الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية بسبب زيارة هيلي.

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