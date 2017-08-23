القبض على صاحب مقطع الجيب اللكزس وإحالته للنيابة العامة

أعلن المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، القبض على صاحب مقطع الجيب اللكزس بعد تضييق الخناق عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في مقطع السماح لفتاة بقيادة سيارته في الطريق العام.

وقال الرقيطي بالاشارة لما تم تداوله مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لأحد الاشخاص وبرفقته امرأة ترتدي ملابس رجالية أثناء خروجهما من إحدى المواقع، وتمكينه لها من قيادة مركبته بأحد الطرق، فإننا نوضح أن المختصون بشرطة المنطقة الشرقية بعد تفحص مادة الفيديو تمكنوا من تحديد موقع التصوير في إحدى محافظات المنطقة والتعرف على هوية الشخص صاحب المركبة في ذلك الوقت، وتبين أنه مواطن أربعيني.

وعليه تم استدعائه إلا أنه لم يمتثل للحضور في بادىء الأمر، وبعد تضييق الخناق عليه بادر بتسليم نفسه لشرطة المحافظة، وجرى إحالته وملف القضية لفرع النيابة العامة.