 القبض على صاحب مقطع الجيب اللكزس وإحالته للنيابة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القبض على صاحب مقطع الجيب اللكزس وإحالته للنيابة العامة شاهد موقد “حاتم الطائي” رمز الكرم والضيافة في حائل.. وماذا حلّ له ؟ مؤسسة النقد: الاحتياطيات كافية لدعم سعر الصرف والاقتصاد الولايات المتحدة تطالب بتفتيش مواقع إيران النووية البحرين تتجه لتحريك دعاوى ضد قطر لمخالفتها المواثيق الدولية وارتكابها جرائم حرب انتبه.. هذه الإشارات الـ 9 تدل على الإصابة بالسرطان دون أن تدري بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال..الداود يوقع عقوداً لتطوير جامعة القصيم أمير القصيم يشهد الإحتفالية المسائية لمهرجان بريدة للتمور منظومة برامج للاحتفاء باليوم الوطني بتعليم عسير بلدية الشبحة تواصل جهودها المكثفة للتعامل مع الحالة المطرية «الفيفا» يحيل العربي القطري إلى اللجنة التأديبية بالفيديو: الشاب الهندي الذي دأب على توصيل المسنة مجانًا لمدة عامين يكشف عن لقاءه الأول بها.. وظروف حياته الصعبة!

القبض على صاحب مقطع الجيب اللكزس وإحالته للنيابة العامة

القبض على صاحب مقطع الجيب اللكزس وإحالته للنيابة العامة
الخفجي - سطام الفروان

أعلن المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، القبض على صاحب مقطع الجيب اللكزس بعد تضييق الخناق عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في مقطع السماح لفتاة بقيادة سيارته في الطريق العام.

وقال الرقيطي بالاشارة لما تم تداوله مؤخرا بوسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لأحد الاشخاص وبرفقته امرأة ترتدي ملابس رجالية أثناء خروجهما من إحدى المواقع، وتمكينه لها من قيادة مركبته بأحد الطرق، فإننا نوضح أن المختصون بشرطة المنطقة الشرقية بعد تفحص مادة الفيديو تمكنوا من تحديد موقع التصوير في إحدى محافظات المنطقة والتعرف على هوية الشخص صاحب المركبة في ذلك الوقت، وتبين أنه مواطن أربعيني.

وعليه تم استدعائه إلا أنه لم يمتثل للحضور في بادىء الأمر، وبعد تضييق الخناق عليه بادر بتسليم نفسه لشرطة المحافظة، وجرى إحالته وملف القضية لفرع النيابة العامة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>