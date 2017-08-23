محافظ بارق يزور مركز صحي بارق ويدشن عيادة مكافحة التدخين

قام محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي بزيارة تفقدية لمركز صحي بارق يرافقه رئيس بلدية المحافظة أحمد عوض البارقي وكان في استقباله مدير القطاع الصحي بمحافظة بارق الأخصائي سليمان محمد السلومي ومدير برنامج مكافحة التدخين بصحة عسير الدكتور محمد بن عبدالله بن قرنان والفريق المشارك من مديرية الشؤون الصحية بعسير ومدير مركز صحي بارق محمد عزالدين الشهري ونائبه محمد احمد البارقي والفريق الإداري والفني المشارك من القطاع والمركز.

وبدأ البرنامج بكلمة ترحيبية من مدير القطاع رحب فيها بالحضور ونقل لهم تحيات مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد الهبدان واستعرض في شرح مفصل من خلال عرض مرئي برنامج تطوير بيئة العمل المدعوم من قبل مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة والذي بدأ بتطوير البنية التحتية للمركز وإضافة مباني للطوارئ والعيادات الاستشارية وسكن التمريض ومركز طب الأسنان بالاضافة الى استحداث تجهيزات جديدة لمختبر مرجعي متكامل وقسم للأشعة ومركز طب أسنان.

فيما دشن المحافظ عيادة مكافحة التدخين واطلعوا الجميع في عرض آخر على توجه الوزارة لمحاربة التدخين والوقايه منه كما قدم الدكتور قرنان شرح عن البرنامج على مستوى المنطقة وفِي عيادة بارق خاصة.

تلا ذلك شرح من طبيب العيادة والمشرف على البرنامج بالقطاع والمركز الدكتور فهد الالمعي عن العيادة بمركز صحي بارق والتجهيزات والادوية المتوفرة وأيام الدوام واستقبال الحالات بالمركز بعد ذلك استكمل المحافظ والضيوف الجولة لكافة الأقسام بالمركز واطلعوا على كافة التجهيزات ثم قدم مدير القطاع الصحي دروعاً تذكارية للمحافظ ومدير برنامج مكافحة التدخين بمنطقة عسير.

وثمن محافظ بارق في كلمة له في ختام الزيارة الجهود المبذولة لخدمات المراجعين والتطوير والتحسين الملحوظ لبيئة العمل سواء من إضافة مباني أو تجهيزات كونها بمثابة تجهيز مستشفى وذلك لكثافة وزيادة المراجعين على المركز مقدماً شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد الهبدان على ما وجد من دعم وتطوير لبيئة العمل بالمركز مبدياً سعادته بما وجد من تجويد وارتقاء للخدمات الصحية على مستوى الرعاية الصحية بالمركز الذي يخدم قرابة ٢٠ ألف نسمة وبقية المراكز التي تتبع للقطاع الصحي الذي يخدم مايقارب ٧٥ الف نسمة بمحافظة بارق؛ مما يؤهل لأهمية وجود مستشفى عام كما قدم شكره لمدير القطاع وكافة زملائه من الفريق الصحي على المجهودات المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة.