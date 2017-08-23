 السلمي: مقطع الفيديو لشخص حاول الانتحار في صحن الطواف غير صحيح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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السلمي: مقطع الفيديو لشخص حاول الانتحار في صحن الطواف غير صحيح

السلمي: مقطع الفيديو لشخص حاول الانتحار في صحن الطواف غير صحيح
المناطق _ مكة المكرمة

كشفت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام حقيقة تسجيل مصور (فيديو) ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لشخص حاول الانتحار في صحن الطواف، مؤكدة أنه غير صحيح داعية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم نقل الشائعات.
وأفاد المتحدث الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي بأن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يدعى انه لشخص حاول الانتحار في صحن الطواف غير صحيح، وان المقطع المتداول لامرأة من جنسية آسيويه تعاني من حالة مرضية مزمنة وتتقيأ (الدم) وتم مباشرة الحالة من قبل رجال الأمن والدفاع المدني في تمام الساعة الثامنة مساء يوم أمس الثلاثاء 1438/11/30هـ ونقلها إلى مركز صحي رقم (2) داخل المسجد الحرام حيث توفيت وتم تسليم جثمانها لمندوب مؤسسة الطوافة التابعة لها لاستكمال الإجراءات النظامية وفق التعليمات.
وأهاب السلمي بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي باستقاء المعلومة من مصدرها الصحيح وعدم نقل الشائعات.

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