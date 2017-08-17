وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس الثوتيقية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).
– مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية)، أو أي مجال ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2017م.
التعليقات (٠) اضف تعليق