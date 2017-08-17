 وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 2 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 24 أغسطس 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
المناطق - الرياض

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس الثوتيقية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

– مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2017م.

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