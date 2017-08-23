 المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: بتوجيه سمو وزير الداخلية منع توزيع كوبونات الأضاحي وسقيا الحاج إلا للجهات المصرح لها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: بتوجيه سمو وزير الداخلية منع توزيع كوبونات الأضاحي وسقيا الحاج إلا للجهات المصرح لها

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: بتوجيه سمو وزير الداخلية منع توزيع كوبونات الأضاحي وسقيا الحاج إلا للجهات المصرح لها
المناطق _ واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأنه إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 5035/ م ب وتاريخ 6 / 6 / 1430 هـ ، القاضي بالتأكيد على التقيد بالإجراءات والأنظمة والأوامر القاضية بمنع جمع التبرعات بواسطة أفراد أو جهات دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية، ومحاسبة المخالفين ؛ فقد صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بالتشديد في منع توزيع الكوبونات الخاصة بالأضاحي والهدي ما عدا الجهات المصرح لها بذلك، وكذلك جمع الأموال تحت مسمى ( سقيا الحاج ) ومن يقومون بجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت وبأية وسيلة إعلانية، أو استخدام الأجهزة الالكترونية المتنقلة ( شبكة نقاط البيع ) أو إقامة أية أكشاك أو مكاتب لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه سيتم محاسبة المخالفين وفق الأنظمة المرعيّة بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، بالإضافة الى إبعاد أي وافد يثبت تورطه في ذلك. والله ولي التوفيق .

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