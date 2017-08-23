 إغلاق 5 مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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إغلاق 5 مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية بنجران

إغلاق 5 مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية بنجران
المناطق - نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران يوم  أمس عدد 5 مستودعات لتخزين المواد الغذائية داخل مدينة نجران مخالفة للاشتراطات الصحية .

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران هادي آل قريع أن الفرق الرقابية الميدانية ضبطت عدد 5 مستودعات  لتخزين المواد الغذائية داخل مدينة نجران مخالفة للاشتراطات الصحية تمارس نشاطها برخص منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات على تلك المستودعات والمتمثلة  في عدم تجديد الرخص الصحية وتدني مستوى النظافة العامة ووجود فتحات صرف مكشوفة داخل الفناء بالإضافة عدم تشغيل مراوح الشفط والإنارة ، وجرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحقها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الشئون البلدية والقروية .

من جانبه أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي في أمانة نجران عبدالله آل فاضل تشديد أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الإجراءات اللازمة الخاصة بأنظمة وزارة الشؤون البلدية على المحلات الغير مرخصة والمخالفة للاشتراطات الصحية والمنشآت العشوائية لتقديم أفضل الخدمات والحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم طوارئ الأمانة 940​​.

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