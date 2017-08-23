الفيصل : يسلم كسوة الكعبة المشرفة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام نيابة عن خادم الحرمين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، في مقر الإمارة بجدة اليوم الاربعاء ، كسوة الكعبة المشرفة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي جرياً على العادة السنوية التي تتم في مثل هذا اليوم من كل عام حيث تسلم فيه الكسوة الجديدة لكبير السدنة لتتم كسوة الكعبة المشرفة بها يوم التاسع من شهر ذي الحجة بدلاً من الكسوة الحالية.

وتم التوقيع على محاضر الاستلام والتسليم من قبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكبير سدنة بيت الله الحرام.

وتصنع الكسوة من الحرير الطبيعي الخاص الذي يصبغ باللون الأسود ، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 متراً، وبالثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتمتراً وطوله 47 متراً ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

وتتكون الكسوة من 5 قطع، تغطى كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الـ5 هي الستارة التي توضع على باب الكعبة.

وتمر صناعة الكسوة بعدة مراحل؛ إذ يجمع قماش الجاكارد لتشكل جوانب الكسوة الأربعة ثم تثبت عليه قطع الحزام والستارة تمهيداً لتركيبها فوق الكعبة المشرفة، ويعمل بهذه المراحل أكثر من 200 موظف

حضر مراسم التوقيع التي حضرها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ونائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم ومدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة.