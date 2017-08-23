أمير عسير يستقبل أسرة بن نومه المتنازلين عن قاتل أخيهم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير , رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين , صباح اليوم بمكتبه بالإمارة , المواطن علي بن محمد بن سعيد بن نومه القحطاني واخوانه , والذين تنازلوا عن المواطن سعيد بن محمد بن علي بن نومه القحطاني قاتل أخيهم لوجه الله تعالى , ثم لشفاعة سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

وأوضح سموه خلال اللقاء أن قيامهم بالتنازل عمل عظيم وأجره كبير , وهي بادرة إنسانية نبيلة , مبيناً أن العفو والصفح من شيم الرجال , سائلاً سموه الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة .

من جهتهم أعرب أشقاء المقتول بأن شفاعة سمو أمير منطقة عسير محل التقدير والإهتمام وهي أقل ماتقدم لولي الأمر .

حضر الاستقبال شيخ قبيلة آل قريش الشيخ محمد بن كدم , وأمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي .