 أمير عسير يستقبل أسرة بن نومه المتنازلين عن قاتل أخيهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل أسرة بن نومه المتنازلين عن قاتل أخيهم

أمير عسير يستقبل أسرة بن نومه المتنازلين عن قاتل أخيهم
المناطق _ عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير , رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين , صباح اليوم بمكتبه بالإمارة , المواطن علي بن محمد بن سعيد  بن نومه القحطاني واخوانه , والذين تنازلوا عن المواطن سعيد بن محمد بن علي  بن نومه القحطاني  قاتل أخيهم لوجه الله تعالى , ثم لشفاعة سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

 

وأوضح سموه خلال اللقاء أن قيامهم بالتنازل عمل عظيم وأجره كبير , وهي بادرة إنسانية نبيلة , مبيناً أن العفو والصفح من شيم الرجال , سائلاً سموه الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة .

 

 من جهتهم أعرب أشقاء المقتول بأن شفاعة سمو أمير منطقة عسير محل التقدير والإهتمام  وهي أقل ماتقدم لولي الأمر .

 

 

حضر الاستقبال شيخ قبيلة آل قريش الشيخ محمد بن كدم , وأمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي  .  

 

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