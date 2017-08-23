مدني تبوك ينفذ فرضية حريق

نفذت إدارة الدفاع المدني بمدينة تبوك اليوم خطة فرضية بمبنى خدمات المشتركين بشركة الكهرباء بمدينة تبوك حيث اشتملت على عمليات الاطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف شارك في الفرضية فرق الإنقاذ والإطفاء والهلال الأحمر وشركة الكهرباء .

وتأتي إقامة هذه الخطط والفرضيات لمعرفة السلبيات والعمل على تلافيها وكذلك للوقوف على مدى الاستعداد والتهيؤ لهذه الحوادث وسرعة التنسيق بين الجهات الحكومية وذلك لمجابهة حالات الطوارئ .

أوضح ذلك الملازم أول/ حسام بن علي المسعودي نائب المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة تبوك