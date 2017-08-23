 أمير القصيم يستقبل السليم بمناسبة تعيينه محافظاً لعنيزة على المرتبة الـ15 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل السليم بمناسبة تعيينه محافظاً لعنيزة على المرتبة الـ15

أمير القصيم يستقبل السليم بمناسبة تعيينه محافظاً لعنيزة على المرتبة الـ15
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتب سموه بمقر ديوان  أمارة المنطقة بمدينة بريدة , عبدالرحمن بن ابراهيم السليم والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم تعيينة محافظاً لمحافظة عنيزة على المرتبة الخامسة عشر .

ورحب سموه بالمحافظ وهنأه على هذه الثقه , مؤكداً ضرورة مواصلة العمل والإنتاج لخدمة أهالي محافظة عنيزة والمراكز التابعة لها , مقدراً كل الجهود التي بذلت في رقي وازدهار المحافظة , متمنياً له التوفيق في مجال عمله .

ومن جانبة أعرب محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم , مثمناً توجيهات سموه والتي ستكون عوناً له بإذن الله في خدمته لأبناء محافظة عنيزة بعمل متواصل والتشجيع الدائم الذي يلقاه من أهالي محافظة عنيزة لتقديم أفضل الخدمات .

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