“سعود الطبية”: تأهيل 46 ألف مريض بسبب الحوادث والأمراض

كشفت مدينة الملك سعود الطبية أن أكثر من 46 ألف مريض ومريضة، تلقوا عناية تأهيلية، خلال الستة أشهر الماضية، أثر تعرضهم لحوادث سير، وسقوط، وجلطات، وبتر أطراف، وغير ذلك من الإصابات والأمراض الأخرى.

ذكر ذلك، مدير التأهيل الطبي بالمدينة الأخصائي محمد الفوزان، مشيراً إلى أن التأهيل الطبي يتفرع لخمسة أقسام تتضمن : العلاج الطبيعي، تقنيات التأهيل، العلاج الوظيفي، علاج اضطربات التخاطب، الطب الطبيعي.

وأضاف الفوزان، أن المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي وصل عددهم لقرابة 37 ألف مريض ومريضة، في حين تلقى 3 آلاف شخص خدمات تقنيات التأهيل، فيما حصل 1670 على خدمات قسم العلاج الوظيفي.

ونوه الفوزان بأن نحو 2665 مريض راجع قسم اضطربات التخاطب، بينما بلغ مراجعي الطب الطبيعي أكثر من 2000 مريض .

وتسعى مدينة الملك سعود الطبية خلال الفترة المقبلة لإطلاق سلسلة مشاريع تطويرية متعلقة في البنية التحتية لتقديم أعلى معايير الأنظمة الصحية المتطورة .