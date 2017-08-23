 “سعود الطبية”: تأهيل 46 ألف مريض بسبب الحوادث والأمراض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“سعود الطبية”: تأهيل 46 ألف مريض بسبب الحوادث والأمراض شرطة مكة: راقص «ماكارينا» عند الإشارة مقيم…والفيديو منذ عام أمير القصيم يستقبل السليم بمناسبة تعيينه محافظاً لعنيزة على المرتبة الـ15 مدني تبوك ينفذ فرضية حريق أمير عسير يستقبل أسرة بن نومه المتنازلين عن قاتل أخيهم إمارة القصيم تراقب التعديات على الأراضي الحكومية بـ”عين الصقر” الفيصل : يسلم كسوة الكعبة المشرفة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام نيابة عن خادم الحرمين إغلاق 5 مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية بنجران المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: بتوجيه سمو وزير الداخلية منع توزيع كوبونات الأضاحي وسقيا الحاج إلا للجهات المصرح لها السلمي: مقطع الفيديو لشخص حاول الانتحار في صحن الطواف غير صحيح زيادة ساعة في اليوم الدراسي لجميع المراحل .. و 4 حصص للنشاط أمانة عسير تعزز سلامة أسواقها بتكثيف حملاتها التفتيشية

“سعود الطبية”: تأهيل 46 ألف مريض بسبب الحوادث والأمراض

“سعود الطبية”: تأهيل 46 ألف مريض بسبب الحوادث والأمراض
المناطق_الرياض

كشفت مدينة الملك سعود الطبية أن أكثر من 46 ألف مريض ومريضة، تلقوا عناية تأهيلية، خلال الستة أشهر الماضية، أثر تعرضهم لحوادث سير، وسقوط، وجلطات، وبتر أطراف، وغير ذلك من الإصابات والأمراض الأخرى.

ذكر ذلك، مدير التأهيل الطبي بالمدينة الأخصائي محمد الفوزان، مشيراً إلى أن التأهيل الطبي يتفرع لخمسة أقسام تتضمن : العلاج الطبيعي، تقنيات التأهيل، العلاج الوظيفي، علاج اضطربات التخاطب، الطب الطبيعي.

 وأضاف الفوزان، أن المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي وصل عددهم لقرابة 37 ألف مريض ومريضة، في حين تلقى 3 آلاف شخص خدمات تقنيات التأهيل، فيما حصل 1670 على خدمات قسم العلاج الوظيفي.

ونوه الفوزان بأن نحو 2665 مريض راجع قسم اضطربات التخاطب، بينما بلغ مراجعي الطب الطبيعي أكثر من 2000 مريض .

وتسعى مدينة الملك سعود الطبية خلال الفترة المقبلة لإطلاق سلسلة مشاريع تطويرية متعلقة في البنية التحتية لتقديم أعلى معايير الأنظمة  الصحية المتطورة .

 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>